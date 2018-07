Novo game será baseado no filme Os Croods – Uma Aventura das Cavernas

SÃO PAULO – Depois da versão de Angry Birds baseada no filme Rio, a Rovio prepara mais uma lançamento em parceria com a Dreamworks. O novo jogo será baseado no filme Os Croods – Uma Aventura das Cavernas e tem lançamento marcado para o dia 14 de março. O filme chega aos cinemas brasileiros na semana seguinte, no dia 22 de março.

—-

FOTO: Divulgação

Programado para sair para os sistemas iOS e Android, poucos detalhes sobre o funcionamento do game foram divulgados. Apenas algumas poucas telas de divulgação estão disponíveis.

O filme Os Croods – Uma Aventura das Cavernas é uma animação sobre a primeira família da história, que após ter sua caverna destruída precisa se aventurar por um mundo ainda desconhecido, cheio de criaturas que eles nem imaginavam que existiam.

Entre os dubladores originais estão os atores Nicolas Cage, Ryan Reynolds, e Emma Stone.

Depois do sucesso da série Angry Birds, a Rovio lançou apenas um outro jogo fora do universo dos pássaros, o relativo fracasso Amazing Alex.

Veja algumas imagens de divulgação e o trailer do game: