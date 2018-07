Fabricante do game dos pássaros considera fazer seu IPO na bolsa de valores de Hong Kong

HELSINKI – A companhia que criou o “Angry Birds”, jogo para computador mais popular do mundo, está considerando estrear na bolsa de Hong Kong, se juntando a muitas empresas estrangeiras que abriram capital por lá.

—-

“A Ásia possui mercados crescentes – as pessoas e o dinheiro”, disse à Reuters o diretor de marketing da companhia finlandesa Rovio, Peter Vesterbacka.

A revista semanal finlandesa Tekniikka&Talous publicou nesta sexta-feira, 16, que a companhia está considerando o ano de 2013 para a oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), mas Vesterbacka disse que nenhuma decisão foi tomada ainda.

Outras grandes companhias globais abriram capital na bolsa de Hong Kong, incluindo a grife Prada, a fabricante de malas Samsonite e a empresa de cosméticos L’Occitane.

A Rovio também deve fazer uma oferta na Bolsa de Nova York. Em maio, o presidente-executivo da empresa, Mikael Hed, disse à Reuters que a companhia visava ir ao mercado de capitais em dois ou três anos, em Nova York, considerado o mercado-chave para as empresas de tecnologia iniciantes, por causa dos investidores interessados nesta área.

O “Angry Birds”, em que os jogadores usam um estilingue para atacar os porcos que roubam os ovos dos pássaros, se mantém como o principal jogo desde que foi lançado para o iPhone, da Apple, em 2009.