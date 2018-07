A experiência de perambular virtualmente por ruas de vários países usando o Google Street View é bem impressionante. No entanto, o modelo chamado de “bolha panorâmica” – que permite girar 360º graus e dar zoom a partir de um ponto fixo – usado pelo serviço pode ser ruim para achar um endereço específico e não cria contextualização espacial.

Pensando nisso, a Microsoft Research criou uma nova forma de visualização nomeada de Street Slide. Ao afastar o zoom em determinado ponto da rua pesquisada, ela será apresentada em uma tira de múltiplas perspectivas. A imagem dá uma visão geral do ambiente parecida com a vista que alguém teria se olhasse para um dos lados da rua de longe. Aproximando o zoom você é levado de volta para dentro da bolha, a visualização padrão do Street View.

Os espaços superior e inferior da tela que não são aproveitados pela imagem horizontalizada foram incrementados com botões que ajudam na navegação, como setas, números e logos clicáveis que direcionam a um endereço específico rapidamente.

A Microsoft já está trabalhando em um aplicativo do Street Slide para iPhone e para trazer o serviço na próxima série de aparelhos do Windows Phone 7. Mas o lançamento deve demorar, já que foram feitas aproximadamente 2.400 panoramas, cobrindo apenas quatro quilômetros de ruas.

Com o vídeo abaixo já dá para ter o gostinho do que será esse serviço.