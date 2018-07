O drama sobre o Facebook A Rede Social foi escolhido o melhor filme do ano pela influente Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles neste domingo, 12.

O prêmio de melhor ator foi para Colin Firth, pela história sobre a monarquia britânica The King’s Speech, enquanto Kim Hye-ja venceu o prêmio de melhor atriz pelo drama sul-coreano Mother – A Busca pela Verdade. Os vice-campeões foram Edgar Ramirez pelo épico sobre terroristas Carlos, e Jennifer Lawrence pelo filme Inverno da Alma.

Filmes estrangeiros sobre crimes também foram agraciados com prêmios de atuação: Jacki Weaver levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme australiano Animal Kingdom, e Niels Arestrup foi premiado como melhor ator coadjuvante no francês O Profeta. Em segundo lugar vieram Olivia Williams, por O Escritor Fantasma, e Geoffrey Rush, por The King’s Speech.

Em uma votação apertada, o prêmio de melhor direção foi compartilhado por David Fincher, de A Rede Social e Olivier Assayas, por Carlos, que também concorria ao prêmio de melhor filme. Carlos foi escolhido como melhor filme estrangeiro, vencendo o sul-coreano Mother.

A Rede Social, em que Jesse Eisenberg interpreta o fundador do Facebook Mark Zuckerberg, levou outros dois prêmios: Aaron Sorkin foi escolhido como melhor roteirista, e os compositores Trent Reznor e Atticus Ross dividiram o prêmio de melhor trilha sonora com Alexandre Desplat, de O Escritor Fantasma.

Outro indicado à melhor roteiro foi David Seidler por The King’s Speech, em que Colin Firth interpreta o pai da rainha Elizabeth II, George VI, que luta para superar um problema de gaguez.

O blockbuster Toy Story 3, de Tom Hanks e Tim Allen, foi escolhido como melhor filme de animação, enquanto que o francês O Ilusionista ficou em segundo lugar.

Os vencedores vão receber os prêmios em uma cerimônia em Los Angeles no dia 15 de janeiro.

Junto com o prêmio do New York Film Critics Circle, que anunciou sua premiação nesta segunda, 13, o prêmio dos críticos de Los Angeles estão entre os principais eventos para escolher os filmes favoritos ao Oscar, em 27 de fevereiro.

A premiação do New York Film Critics Circle, dos críticos de cinema de Nova York, também deu seu voto ao filme sobre o Facebook. A Rede Social levou o prêmio de melhor filme e de melhor direção nesta segunda-feira. O título de melhor ator também ficou para Colin Firth, de The King’s Speech, e o de melhor atriz foir para Annette Bening, por Minhas Mães e Meu Pai.

A Rede Social e The King’s Speech em geral são considerados para a primeira fila do Oscar, cujos indicados serão anunciados em 25 de janeiro.

Os grupos de críticos de cinema geralmente escolhem filmes diferentes, embora em 2009 o filme Guerra ao Terror também tenha levado o prêmio de melhor filme no Oscar e na premiação dos críticos de Los Angeles, de Nova York e da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema.

As premiações dos críticos costumam premiar filmes menores, e até desconhecidos, embora o grupo de Los Angeles tenha optado por um filme blockbuster há dois anos e escolheu a animação Wall-E como melhor filme.

Outra premiação

Também neste domingo, A Rede Social foi escolhido para a lista de 10 melhores filmes do ano pelo American Film Institute (AFI). Além do filme sobre o Facebook, a associação listou Toy Story 3, A Origem, Atração Perigosa, Bravura Indômita, Cisne Negro, O Vencedor, Minhas Mães e Meu Pai, 127 Hours, Inverno da Alma.

Diferentemente de outras premiações, a AFI não aponta um filme como o melhor ou divide as produções em categorias.

/ David Germain (ASSOCIATED PRESS)

* Atualizada às 17h55, com informações sobre o prêmio do New York Film Critics Circle