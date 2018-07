Bilionário de 80 anos é dono da News Corp., um dos maiores grupos de mídia, que foi envolvido em escândalo de grampos

LONDRES – Rupert Murdoch começou o ano novo entrando em um novo campo das comunicações — ele agora está twittando. O magnata da mídia, que está se recuperando do que deve ter sido o ano mais difícil para os seus negócios, abriu uma conta no Twitter com o nome @rupertmurdoch. A porta-voz do grupo News International, Daisy Dunlop, confirmou nesta segunda-feira, 2, que a conta é de Murdoch.

FOTO: REPRODUÇÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A conta foi aberta durante o feriado do ano novo, mas muitos duvidaram da sua autenticidade porque Murdoch, de 80 anos, tem evitado os holofotes por causa dos casos envolvendo seus jornais do Reino Unido, que grampearam telefones.

Murdoch enfrentou um duro depoimento no Parlamento durante o versão no Hemisfério Norte e pode ter de responder neste ano a mais questões sobre o inquérito das práticas dos jornais, mas ele não fez nenhuma menção aos problemas em seus tweets, que falam mais sobre o ano novo do dono da News Corp.

“Meus desejos, tentar manter a humildade e sempre a curiosidade”, ele twittou. “E claro, a dieta!”

Murdoch já tinha atraído mais de 46 mil seguidores na manhã de segunda-feira, apenas dois dias depois de começar a twittar. A sua esposa Wendi Deng também entrou para o Twitter — ela é a @wendi_deng.

Ela se referiu aos contratempos do ano passado em seus tweets: “Muitas coisas ruins aconteceram em 2011, mas espero que em 2012 possamos deixar tudo para trás e navegar rumo a um futuro brilhante para todos”. Ela também lembrou os twitteiros de soletrar o seu primeiro nome com “i” no final, e não com “y”.

A entrada dos Murdochs para o mundo do Twitter foi encarada com confusão e hostilidade por alguns dos twitteiros. John Prescott, ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido, escreveu uma das mensagens mais geniosas sobre a inesperada imersão do magnata no site que é muito popular. “Bem-vindo ao Twitter”, ele escreveu a Murdoch, cujos repórteres tinham a destreza de hackear sistemas de mensagens de telefones. “Eu deixei uma mensagem de Feliz Ano Novo para você no meu correio de voz!”

Outros expressaram medo de que Murdoch tente comprar o Twitter. O magnata também deletou um tweet em que ele sugeria que os britânicos têm muitos feriados para um país que enfrenta tempos difíceis.

Alguns dos seus tweets pareciam entediados com o feriado de ano novo. Murdoch reclamou que há “pessoas demais” na ilha de São Bartolomeu, um exclusivo refúgio no Caribe. “De volta ao trabalho amanhã”, ele disse. “Chega de ficar parado!”

Murdoch também twittou que alguns de seus amigos estão com medo do que ele pode dizer. Ele também elogiou o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o candidato republicano à presidência Rick Santorum.

Murdoch twittou também seus desejos de um ano novo feliz e disse que 2012 pode superar suas expectativas. “Feliz 2012″, ele disse. “Pode ser melhor do que os especialistas preveem. Tem que ser! É preciso mudar tudo para criar empregos a todos, especialmente os jovens.”

Seu perfil no Twitter tem uma foto dele fazendo careta. Ele aparece vestindo uma camiseta branca e um suéter azul.

Murdoch foi forçado a fechar o jornal News of the World no ano passado por causa dos grampos feitos pelo tabloide. As vítimas incluíam celebridades, estrelas do esporte, e o correio de voz do celular de uma adolescente que foi assassinada.

O escândalo prejudicou os investimentos de Murdoch e levantou dúvidas sobre como sua família pode manter o controle sobre a empresa, que tem interesses nos negócios de jornais, revistas, filmes, televisão e livros.

/ AP