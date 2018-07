Chefe do órgão regulador da internet do país quer que poder de fechar a internet saia das mãos dos EUA e seja internacional

FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

SÃO PAULO – O chefe do órgão regulador da internet da Rússia pediu a criação de um órgão internacional para regular a internet, incluindo a criação de um “botão de desligar” a rede.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Ruslan Gattarov, falando no parlamento russo, disse que a nova entidade permitira que “todo mundo, não apenas os EUA, tenha acesso à chave-geral.”

A sessão no legislativo foi convocada para debater o escândalo do PRISM, o programa do governo americano que monitora dados de usuários do Facebook, Google e Microsoft. Gattarov disse que uma investigação internacional do assunto é necessária.

Gattarov, que lidera a Comissão de Desenvolvimento da Sociedade da Informação, lembrou da criação das Nações Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial e pediu por um organismo similar.

No ano passado, representantes de vários governos pediram na Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais (WCIT), em Dubai, que o controle da internet (infraestrutura, serviços e conteúdo) passasse para as mãos da União Internacional das Telecomunicações (UIT), órgão da ONU. Eles queriam também o poder de fechar a web se esta interferisse nos assuntos internos de algum país ou se informações indesejadas vazassem.

O departamento de segurança interna dos EUA lista entre seus “protocolos wireless de emergência” a possibilidade de desligar todas as comunicações, incluindo a internet, no caso de uma crise nacional.