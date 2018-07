A internet é um imenso repositório de novidades, mas também traz coisas antigas de volta à circulação. E é exatamente o que faz o blog Velhidade: ele digitaliza e reúne recortes de reportagens em jornais e revistas sobre música publicadas nos anos 60 e 70.

O responsável pelo garimpo é Eduardo Menezes (leia entrevista abaixo), funcionário público de Alagoas. Ele começou de mansinho, digitalizando suas revistas Pop antigas. Aos poucos, ele está construindo um divertido e curioso acervo da cultura pop brasileira dos anos 60 e 70.

—-

Quantas revistas antigas você tem?

Tenho mais ou menos 350 revistas. Entre elas destacam-se: Geração Pop, Música, Show Bizz, Rock Espetacular, Rock a História e a Glória, Pipoca Moderna, Top Rock, Roll, Metal Head, Somtrês, Rock Espetacular, Jornal de Música e vários pôsteres e edições especiais. Além de revistas um pouco mais recentes.

Como funciona a seleção do material no site?

Comecei com as revistas Pop porque são as mais antigas, mas já estou incluindo outras. Vou escaneando por ordem cronológica para poder organizar os arquivos. Mas as postagens não obedecem rigorosamente essa ordem, embora eu procure não fugir muito do tempo.

Quanto tempo você dedica ao blog?

Não sei precisar o tempo, mas funciona da seguinte forma: primeiro escaneio as matérias de algumas revistas, geralmente no final de semana e aos poucos durante a semana vou ajeitando os arquivos e separando em uma pasta, tem época que passo até dois meses com materiais prontos que vou publicando aos poucos. São 40 postagens por mês em média.

Você aceita colaborações?

Sim, desde que seja relacionada a música, não importa o estilo. Mas foram poucos que me mandaram. Atendo a pedidos também. E quando a matéria pedida não é da área musical mando por e-mail.

Como é a reação dos leitores?

Muito boa, é uma sensação indescritível. Eu já imaginava que o blog seria bem recebido pelos internautas, mas não esperava que trouxesse grandes emoções. Alguns por rever matérias de shows em que estiveram presentes, outros por encontrar suas opiniões que escreveram para seções da revista e, também, os que fizeram parte da equipe da revista. Tudo isso me dá bastante prazer e me deixa emocionado também.

Você já teve algum problema por causa do blog?

Não. No início um amigo meu questionou sobre isso, dizendo que alguns blogueiros haviam recebidos reclamações de algumas editoras por escanear matérias de revistas. Talvez isso tenha acontecido por serem revistas atuais. Mas, acredito que não haja problemas por se tratar de revistas que nem existem mais e pelo blog não ter fins lucrativos. Assim espero e os leitores do blog também.

Você acha que a internet também cumpre um papel de resgate?

Sem dúvidas. Hoje temos acesso a uma infinidade de informações que podem ser publicadas e vistas por pessoas do mundo inteiro. Sem a internet minhas revistas estariam condenadas a jazerem no fundo do baú.

—-

