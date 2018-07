Pioneiro na investigação da arte eletrônica, Carlos Fadon Vicente, 64 anos, receberá o prêmio hors-concours. A entrega da premiação acontecerá em 3 e 4 de novembro, durante o Fórum A&T – Perspectivas Críticas em Arte e Tecnologia.

Na categoria Meio de Carreira, são quatro prêmios. Arthur Omar, Rejane Cantoni (veja abaixo), e a Gisela Motta e Leandro Lima foram escolhidos para três deles.

O quarto prêmio desta categoria será dividido entre Fernando Velazquez e Camila Sposati.

O Colecionador de Espíritos, de Fernando Velazquez

Na categoria Início de Carreira foram escolhidos os artistas Fernando Rabelo e Jarbas Jácome.

Des-Echo, de Fernando Rabelo

Os premiados foram escolhidos por um júri formado pelo críticos e curadores Moacir do Anjos e Claudia Gianetti, por Ronaldo Lemos, coordenador do projeto Creative Commons no Brasil, por Ricardo Oliveros (arquiteto, jornalista e curador) e por Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu. Esta edição foi a primeira em que a seleção foi feita a partir do conjunto da obra dos artistas e não de trabalhos específicos.