Mal cabe no bolso

Já houve uma época em que se destacava a fabricante que conseguisse fazer um celular menor que o da rival. Isso é passado. Desde o primeiro modelo da linha Milestone (ou Droid), a criatura só tem crescido. Ganhou altura, engordou, está mais experiente, elegante e potente.

Em sua terceira edição, o aparelho mede 6,4 x 12,3 cm, pesa 184 gramas (19 gramas a mais) e tem tela de 4 polegadas. Ele certamente não nasceu para ficar sufocado no bolso da calça. Tendo isso em vista, se a intenção é ser prático e discreto, esqueça esse sujeito.

*Errata: no impresso, foi publicado erroneamente o preço do Milestone 1 pela Claro. O Milestone 3 está sendo vendido apenas pela operadora Vivo – e continuará sendo exclusivo até outubro.

Entre o smartphone e o PSP

Fechado, o Xperia Play, da SonyEricsson, parece um smartphone Android comum, só que mais pesadão. Se aberto, porém, o dispositivo revela porque era chamado de “PlayStation Phone” quando ainda era desenvolvido – no meio do telefone fica embutido um gamepad que imita os botões e o joystick do console. Entre os jogos estão títulos clássicos como Need for Speed, The Sims, FIFA, Sonic, além de emuladores de quase todos os consoles clássicos, como Super Nintendo ou Megadrive.

O celular possui tela sensível ao toque de 4 polegadas e 8 GB de capacidade de armazenamento (expansível até 32 GB por meio de um cartão microSD), o que garante que ele funcione bem para atividades comuns. Já para jogar games, certamente ele é o melhor do mercado. As únicas desvantagens são o gamepad (pequeno e delicado demais, o espaço poderia ser melhor aproveitado) e o tamanho de alguns jogos, que superam os 600 MB. Mas só vale comprar se você for realmente fanático por games, não um jogador casual. Isso por causa do salgado preço de R$ 1.899 sugerido pela SonyEricsson, ainda mais salgado se for comparado ao valor nos EUA (US$ 99 no plano da Verizon). (RAFAEL CABRAL)

—-

Leia mais:

• Link no papel – 12/09/2011