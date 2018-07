Rede social precisará obter consentimento do usuário para algumas mudanças nas configurações de privacidade

WASHINGTON – A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos deu nesta sexta-feira, 10, aprovação final ao acordo que o Facebook fez no ano passado em um caso em que a rede social foi acusada de enganar usuários para forçá-los a compartilhar mais informações pessoais do que gostariam.

Pelo acordo, a rede social precisará obter consentimento do usuário para algumas mudanças nas configurações de privacidade. O Facebook também ficará sujeito a 20 anos de auditorias independentes.

O acordo foi alcançado em novembro, mas estava sujeito ao período de audiências públicas e precisava do aval final da FTC.

