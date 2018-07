Update é gratuito e traz melhorias nas buscas e na interface; Galaxy X também pode ser atualizado

SÃO PAULO – Usuários dos smartphones Samsung Galaxy X e Galaxy S3 já podem atualizar seus aparelhos para a versão 4.1 (Jelly Bean) do sistema operacional Android. O update é gratuito.

—-

O 4.1 é a penúltima versão do Android. Este mês, o Google anunciou a versão 4.2, por enquanto só disponível nos celulares LG Nexus 4 e Samsung Nexus 10.

As principais novidades do 4.1 são: interface com transições mais suaves; aplicativo de busca Google Now; melhoria em busca por voz; transferência de dados via Bluetooth para Android Beam.

Para instalar a nova versão, o usuário deve ir nas configurações do próprio telefone ou conectálo a um computador que tenha instalado o software Samsung Kies.