Atualização do software, disponível no site da Amazon, traz novos recursos de visualização e tradução de texto

SÃO PAULO – A Amazon liberou a atualização do software do seu leitor digital Kindle Touch. Entre as novidades, estão mais opções de idioma, entre elas o português.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Outras línguas adicionadas na versão 5.1.0 incluem alemão francês, espanhol e italiano. Agora existe também um recurso de tradução instantânea, acionado ao se tocar numa palavra ou trecho de texto.

A nova versão pode alternar entre os modos retrato (vertical) e paisagem (horizontal), melhorando a visualização de mapas, gráficos e imagens.

Outra novidade é que a função que lê para o usuário agora também pode ser usada com jornais e revistas. Porém, continua disponível apenas para textos em inglês.

No dia 27 de abril, será lançado o novo aparelho Kindle Touch, com a versão atualização do software, tela sensível ao toque e 3G “gratuito”. Custará US$ 189 pelo site da Amazon, embora já seja possível se inscrever na pré-venda.

O update do software pode ser baixado aqui.