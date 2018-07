SÃO PAULO – Atire a primeira pedra quem nunca quis ignorar uma mensagem de um amigo no chat do Facebook, ficou com preguiça de responder, mas acabou escrevendo um alô porque o outro já tinha recebido um aviso de visualização da mensagem mandado pela rede social. Pois bem: você pode acabar com (mais) esse problema da vida contemporânea com serviços e extensões muito simples de serem usados.

Construído especialmente para Chrome, o Facebook Unseen é uma extensão que se une com a conta do Facebook e mostra suas mensagens em um site à parte – ou seja, você nem precisa abrir sua caixa de entrada para ler o que recebe na sua inbox. Além disso, caso você tenha de ver o conteúdo da sua caixa pelo Facebook em um browser, ele também não informa ao seu amigo que você leu.

O SeenBlock, por sua vez, funciona tanto para Mozilla Firefox como para Chrome, e tem a opção de desabilitar tanto as visualizações como o botão que diz que você está digitando dentro do chat. Outras alternativas muito semelhantes são o Facebook Chat Privacy e o FB Not-Seen, ambos disponíveis para Chrome e Firefox.