Durante a F8, conferência de desenvolvedores da plataforma, o Facebook anunciou novidades, como a Timeline, nova página de perfis da rede social, e novos serviços de compartilhamento de música e vídeo

SÃO PAULO – O Facebook anuncia mais mudanças hoje durante a F8, a conferência de desenvolvedores da plataforma, em São Francisco, Califórnia. A expectativa é de que o CEO Mark Zuckerberg confirme – o que até então eram apenas rumores – o serviço de música da rede social. O New York Times obteve de fontes a informação de que a empresa já teria fechados acordos com startups como Spotify, Soundcloud, Rhapsody, Rdio, MOG e Deezer; além do portal de vídeo VEVO. O site tem planos de usar a nova coluna de feed em tempo real, chamada de “ticker”, para permitir que usuários vejam o que seus amigos estão ouvindo e possam ouvir ao mesmo tempo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no FacebooK

Com uma abordagem mais empolgada, o jornalista Ben Parr, do Mashable, comenta as novas mudanças às quais teve acesso em primeira mão – embora tenha sido impedido de divulgá-las antes do anúncio oficial desta tarde.

“Eu vi o que o Facebook está lançando nesta quinta-feira e vai mudar o mundo das redes sociais”, diz. “O Facebook que você conhece e (não) ama se transformará para sempre. As notícias que virão do Facebook durante as próximas semanas serão as maiores coisas a serem lançadas pela companhia desde o lançamento da plataforma [em 2004]“.

Recentemente, o Facebook fez uma série de mudanças na interface e no mecanismo de agrupamento de amigos e filtro de compartilhamento com as “listas”, criou um novo botão que permite seguir usuários sem necessariamente ser seu amigo e, por último, a transformação da interface da página inicial com o novo Feed de notícias e a nova coluna “Ticker”.

“Mas essas mudanças são apenas o início”, diz o jornal americano. Além da notícia em torno das parcerias com as empresas de streaming, o NYT comenta sobre o outro anúncio importante a vir: o lançamento do aplicativo para iPad. A publicação diz que, após ouvir alguns executivos do meio tecnológico, as notas de hoje estarão baseadas no tema “assistir, ouvir e ler”. “Essas mudanças farão do Facebook um lugar em que quase tudo na sua vida será aprimorada pela sua plataforma social”, diz o texto. “O Facebook vai renascer. Preparem-se para a evolução da rede social”.

O Link fará uma cobertura em tempo real da Conferência e você poderá acompanhar tudo por aqui. A F8 terá início às 14h (horário de Brasília), não perca.

LIVE BLOGGING:

13h46 -Antes de Mark Zuckerberg subir ao palco, é apresentado ao público um vídeo com os bastidores da F8. Os apresentadores também falam sobre as possibilidades de comentar e curtir a transmissão da apresentação pela página no Facebook. Mais de 117 mil pessoas já curtiram a página da transmissão.

13h59 – Por enquanto nada de Mark Zuckerberg no palco. Apresentadores se preparam para a reiniciar a transmissão.

14h04 – Comentários na página da F8 no Facebook pedem para a conferência começar logo e também para pararem de repetir a mesma música de trilha sonora.

14h09 – Já passou do horário de início. Apresentadores voltam a falar.

14h10 – Apresentadores falam que a F8 está alguns minutos atrasada, mas que logo começará, em cerca de 5 minutos.

14h11 – Apresentadores falam sobre os comentários na página, e respondem a alguns deles.

14h13 – Vai começar.

14h14 – AndySamberg, que imita Zuckerberg no programa Saturday Night Live, sobe ao palco.

14h18- Andy Samberg faz piadinhas sobre o Twitter, do próprio Zuckerberg e das novidades do Facebook, como uma nova categoria chamada “Não sou realmente amigo dessa pessoa”.

14h22 - Mark Zuckerberg no palco.

14h24 – Zuckerberg: ”O que é mais interessante do que conectar as pessoas? Todas as coisas que são possíveis com essas conexões.”

14h26 – Zuckerberg mostra o primeiro perfil do Facebook em 2004 e as melhorias feitas deste então.

14h29 – Zuckerberg diz que a página de perfil traz as informações que normalmente são faladas nos primeiros cinco minutos de conversa entre duas pessoas. “Quero mostrar, hoje, as próximas horas da conversa. Novas maneiras de expressar quem você é. A novidade é o que chamamos de Timeline”. A Timeline (ou Linha do Tempo) vai substituir a atual página de perfil.

14h32 – “Essa Timeline poderá mostrar quem você é, a sua história. Agora, vou mostrar como ela funciona”, diz Zuck.

14h33 – “A Timeline será divida por ano, e terá também todas as atividades recentes realizadas pelo usuário”. Zuckerberg mostra como ela funcionará no celular.

14h36 – Zuck apresenta algumas ferramentas da Timeline. Ele divide as novas funções em três grupos: “todas suas histórias”, “todos seus aplicativos” e “diga quem você é”. Além de reunir as últimas atualizações feitas pelos usuários, os aplicativos recentemente usados e as informações mais básicas de perfil (aniversário, local de trabalho, cidade), a Timeline vai contar com uma grande foto no topo da página.

14h44 - O usuário tem total controle sobre a Timeline. E sobre quem vê o que nela.

14h45 – Zuck apresenta um vídeo sobre a nova ferramenta: a Timeline, ou Linha do Tempo.

14h48 – “Estamos muito orgulhosos da Timeline”. Segundo Zuck, ela pressupõe uma nova classe de aplicativos. “E é isso quero falar agora, sobre uma nova classe de apps. Esse ano, chegamos a um novo passo na conexão entre as pessoas”.

14h50 – Zuckerberg anuncia uma nova versão da Open Graph (protocolo que permite que outras páginas se valham dos recursos sociais do Facebook – é a mesma plataforma que, há dois anos, lançou o botão Curtir para toda a internet). “É simples e muito poderoso”.

14h53 – Além de curtir, o Facebook passa a contar com outros verbos, mais ativos: ler, ouvir, assistir. Em vez de apenas curtir uma série de televisão, o usuário pode dizer que está assistindo-a naquele momento.

14h55 – Quando um usuário compartilha um post, ele vai para o Feed de Notícias, mas quando uma atividade (curtir, ler, ouvir, assistir) for publicada, ela não vai entrar no Feed de notícias, a menos que haja algo realmente relevante que a pessoa quer que seus amigos vejam.

14h58 – “O usuário poderá ver o que o seu amigo está fazendo ao vivo, como, por exemplo, escutando uma música, e você poderá compartilhar essa música com ele”.

15h01 – Zuck mostra como vai funcionar o aplicativo do Spotify. Clicando sobre a atualização de Spotify, as faixas musicias são sincronizadas.

15h05 - Daniel Ek, criador do Spotify sobe ao palco. “Não haveria lugar melhor para fazer isso (o compartilhamento de músicas entre amigos) do que o Facebook”.

15h07 – “Hoje é um grande dia para a música, ainda mais para a indústria musical, e mais ainda para os amantes da música. Vamos nos conectar através da música”, disse Daniel Ek.

15h11 – Zuck diz que esses novos tipos de aplicativos não vão apenas mudar o jeito de os usuários compartilharem e acharem conteúdo – vão mudar todo o jeito de pensar as indústrias de música e vídeo online.

15h12 - O CEO do Netflix, Reed Hastings, sobe ao palco.

15h13 - Hastings: “Há um ano, Mark nos procurou, perguntou sobre a integração e disse que a Netflix poderia crescer duas vezes.” Esse crescimento, segundo o CEO, é o que Zuckerberg chama de sucesso.

15h15 - Blockbuster, Hulu, Metacafe, Netflix estão entre os vários parceiros de vídeo apresentados por Zuck.

15h18 – Entre os parceiros de conteúdo noticioso: Mashable, Digg, Slate e Daily Telegraph. Mark mostra os novos apps de Yahoo, Washington Post Social Reader e The Daily, que só funcionará no Facebook.

15h25 - Mark apresenta um vídeo sobre os novos apps.

15h26 - CTO Bret Taylor (foto) sobe ao palco para falar dos novos apps do Facebook.

15h27 – “Open Graph é a grande mudança que fizemos, ela é sobre uma nova forma de se expressar. Adicionar um aplicativo à sua Timeline é fazer uma conexão em tempo real entre o aplicativo e Facebook.”

15h34 – Taylor explica os passos de como fazer a integração do Open Graph no aplicativo, como, por exmeplo, as músicas adicionadas à Timelime.

15h36 – A Timeline funciona em todos os ambientes do Facebook: aplicativos na web, em celulares e tablets e na internet móvel.

15h40 – “Nós fizemos muitos investimentos tecnológicos no que chamamos de GraphRank, cuja tarefa principal é descobrir qual atividade é mais importante para mim e compartilhar com os amigos.”

15h41 – Chris Cox, vice-presidente de produtos do Facebook, sobe ao palco para falar sobre como o conceito da Timeline foi desenvolvido. “Foi Nichoelas Felton, designer de infrográficos, que veio com a ideia de se fazer um relatório anual para cada ano da vida das pessoas”

15h45 – Cox fala sobre o desejo de Facebook de organizar a história pessoal de cada usuário: aliar o exercício de nostalgia que todos nós fazemos todo final de ano com a beleza da visualização de dados.

15h49 – A ideia da Timeline é criar uma “ferramenta para relembrar”. ” Organizar suas memórias em um só lugar. Quando você quiser voltar para a realidade, basta subir a página até o início. A Timeline é uma tela em branco, e nós não temos ideia do que acontecerá a seguir. Vamos fazer algo incrível”.

15h56 - Mark volta ao palco para finalizar a conferência: “É isso o que temos para vocês hoje. A Timeline começa agora. Open Graph, música, filmes e aplicativos de TV começam agora, o resto virá depois. Vamos compartilhar tudo com todo mundo. Nossa lema é que o número de pessoas usando rede sociais aumente a cada ano. Nos vemos o ano que vem. Muito obrigado”.

—-

Leia mais:

• Facebook anuncia nova plataforma social