SÃO PAULO – Noticiamos ontem que o Facebook incorporaria os stickers (figurinhas semelhantes ao emoticons) também nos comentários do feed de notícias, grupos e eventos. Na ocasião, Bob Baldwin, o engenheiro responsável pela novidade, disse que esperava que as passariam a responder “a posts de forma ainda mais divertida do que apenas com palavras”.

Já presente entre nós, os stickers já estão povoando todos os cantos da tela da rede social e alguns usuários não ficaram muito felizes com tanta figurinha colorida. Para ajudar essa comunidade infeliz, o programador Rodney Folz, da Universidade de Berkeley, desenvolveu uma extensão de browser, para Chrome e Firefox, chamada Unsticker Me que faz com que os stickers desapareçam.

No lugar da imagem, contrariando as expectativas de Baldwin, apenas a palavra [sticker].

Para instalar a extensão, visite o site.

Para conferir a mudança, veja como ficam os comentários do post de Baldwin.