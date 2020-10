Bruna Arimathea/Estadão Fantasmas, abóboras e esqueletos: figuras de Halloween viram parte da decoração de Halloween com ferramenta do Google

Em comemoração ao dia das bruxas, comemorado no próximo dia 31, o Google lançou mais uma versão das suas animações em 3D que podem ser vistas no celular. Pela página de buscas da empresa, já é possível encontrar fantasmas, abóboras decoradas e esqueletos típicos da data, com a tecnologia de realidade aumentada.

Assim como na visualização dos animais de zoológico em 3D, é preciso fazer uma pesquisa no buscador do Google para ver as figuras. Ao buscar, por exemplo, a palavra "Halloween", você encontra o modelo 3D disponibilizado pelo Google — com a figura em mãos, basta seguir as orientações para ativá-la na câmera do seu celular como se ela estivesse em pé na sua frente. A funcionalidade está disponível no aplicativo para Android e iOS.

A funcionalidade foi anunciada pela empresa na sua conferência Google I/O de 2019, mas ganhou a atenção das pessoas justamente no início do isolamento social no Brasil, no final de março. Desde então, pelo buscador ou pelo aplicativo Arts and Culture, é possível brincar com representações de realidade aumentada como animais pré-históricos e obras de arte.

Saiba como ver animações do dia das bruxas no Google: