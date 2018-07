SÃO PAULO – Uma notícia animou os fãs de quadrinhos, séries de TV, cultura pop e nerd na semana passada: a Comic-Con ganhará uma versão brasileira em dezembro, entre os dias 4 e 7, no Expo Imigrantes, em São Paulo.

A organização ficará a cargo do portal de entretenimento Omelete e do Chiaroscuro Studios, com o apoio de dois investidores. São esperadas 60 mil pessoas – 15 mil em casa um dos dias –, mas a organização já considera dobrar o espaço reservado.

Pierre Mantovani, responsável pela versão brasileira, disse ao Link que o evento é inspirado no americano, mas não há nenhum tipo de licença. Por isso, adotará o nome Comic-Con Experience. “A ideia do evento é ter uma base do que acontece lá fora, mas claro que com a cara do Brasil”, diz. Mantovani faz a cobertura da Comic-Con americana há sete anos e diz que há três tenta viabilizar uma edição brasileira.

A Comic-Con nasceu em San Diego, na Califórnia, para falar sobre os quadrinhos locais, ficção científica e filmes. Com o passar dos anos, começou a incluir cada vez mais elementos da cultura pop como animes, mangás, animações, brinquedos, videogames, séries de televisão e livros de fantasia. Além de atrair mais de 100 mil pessoas a cada ano, também ficou famoso por receber inúmeras celebridades das principais séries e filmes do momento.

Por causa disso, surgiram algumas piadas e questionamentos na internet sobre quem seriam os convidados do evento brasileiro. Ainda não há uma lista fechada de convidados, mas Mantovani diz estar em negociação com a Disney, Marvel, DC, Paramount e Warner. “As 20 maiores empresas de colecionáveis do mundo estarão presentes e tem muita coisa boa vindo por aí”, diz.

Atrações.

Entre os convidados brasileiros já estão confirmados o desenhista oficial de Liga da Justiça Ivan Reis; o artista Eddy Barrows, da DC Comics; o ilustrador Greg Tocchini, que já colaborou com diversas editoras como a Marvel, DC Comics e a francesa Le Lombard; o quadrinista Rafael Grampá, responsável por várias capas de quadrinhos da IDW, Marvel, entre outras; e o ilustrador Renato Guedes, que trabalhou na adaptação de séries de TV nos EUA como Smallville, CSI Miami e 24 horas.

As produções nacionais ganharão destaque e o evento terá tradução em tempo integral. Mantovani diz que outra novidade é que a versão brasileira vai permitir que artistas vendam suas obras dentro do evento. “Já pensou um quadrinista que desenhou um personagem famoso em uma revista desenhando ali na hora?”, diz Mantovani.

As vendas de ingressos estão previstas para começar no segundo trimestre de 2014. Ainda não há informações sobre preços. Até lá, a organização promete divulgar com regularidade novas informações sobre artistas confirmados e atrações.