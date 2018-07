Pioneiro, Delmar Galisi coordena o primeiro curso de games criado em 2003, na Anhembi Morumbi. FOTO: Daniel Teixeira/Estadão Pioneiro, Delmar Galisi coordena o primeiro curso de games criado em 2003, na Anhembi Morumbi. FOTO: Daniel Teixeira/Estadão

SÃO PAULO – A demanda por cursos para quem está interessado em fazer jogos no Brasil tem crescido nos últimos anos. Seja motivado pelo interesse em fazer design, programação, produção, roteiro, design de áudio ou marketing, cursos de bacharelado ou tecnólogos estão espalhados hoje entre 15 Estados além do Distrito Federal, presentes nas cinco regiões do País.

Segundo dados da empresa de recrutamento Catho, a média salarial de um programador de jogos em São Paulo atualmente é de R$ 2.412 (alta de 16% em relação a 2013), e a de designer de games é de R$ 2.278 (alta de 11%). O número de oportunidades de trabalho no setor, nos 10 meses deste ano, dobrou em comparação ao período em 2012.

“Foram 64 vagas de janeiro para cá”, avalia o diretor de pesquisa e estratégia da Catho, Luiz Testa. “Apesar de ser um número pequeno, como há poucas pessoas se formando, essas vagas absorvem os novos profissionais. Mas há uma tendência clara de crescimento por demanda dessa mão de obra.”

+ VEJA MAIS: Cresce a demanda por cursos de games no Brasil

Evolução do mercado e proliferação de ferramentas de produção atraem jovens

Confira abaixo lista com todos os cursos oferecidos hoje no Brasil (cadastrados no e-MEC) e sua nota, segundo avaliação do Ministério da Educação. (Conhece algum curso de games que não está nesta lista? Deixe nos comentários ou mande sua sugestão por e-mail a link at estadao.com)