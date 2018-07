Filme ‘Os Estagiários’ brinca com emprego dos sonhos nos EUA – trabalhar no Google. FOTO: Reprodução Filme ‘Os Estagiários’ brinca com emprego dos sonhos nos EUA – trabalhar no Google. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Trabalhar em uma grande empresa de tecnologia é o sonho de muitos jovens – e um bom jeito de se conseguir uma efetivação é tentando um estágio antes disso. Nos EUA, entretanto, os estágios costumam acontecer apenas em programas de verão, pelo ritmo das faculdades norte-americanas.

A curta duração dos programas, em média com três meses, não impede os estagiários de ganharem muito dinheiro – com salários que muitas vezes superam bons empregos aqui no Brasil. Duvida?

No Twitter, por exemplo, o estagiário ganha US$ 6,8 mil por mês, com um nível de exigência do mesmo tipo de um funcionário de tempo integral. No Facebook, a bolsa auxílio mensal é de US$ 6,2 mil, e no Google (cujo ideal de trabalho já virou até filme, “Os Estagiários”), US$ 5,9 mil. Vale lembrar que, além dos salários, muitas empresas também oferecem acomodações e refeições aos potenciais futuros empregados.

No gráfico abaixo, baseado em estatísticas colhidas pelo site InternMatch, que auxilia estudantes de faculdade americanos a escolherem bons lugares para trabalhar, você pode ver o quanto pagam outras empresas de tecnologia. Entretanto, esses são os valores praticados nos EUA – e se você pensa em ganhar esses valores, é melhor considerar se mudar para o Vale do Silício. Porém, vale a pena pensar duas vezes antes de criticar o estagiário.