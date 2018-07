Na última quarta-feira (4), dia que o Google avisou que deixaria de atualizar o Google Wave, era difícil achar quem lamentasse. No post que anunciava o fim da ferramenta que pretendia recriar o e-mail do zero, a empresa mostra, nas entrelinhas, a atitude que a fez ser tão rejeitada. Parabenizando os desenvolvedores responsáveis pelo serviço, o vice-presidente de operações Urs Hölzle supõe que o Wave era melhor que seus usuários.

O motivo do fechamento foi que a adoção não chegou nem perto da esperada. Apesar disso, entre as poucas pessoas que acabaram se engajando na nova ferramenta, uma boa parte agora luta para que a decisão seja revertida. Com o site Save Google Wave, mais de 20 mil delas pedem que o Google volte a trabalhar em melhorias para o site, que pelo menos até o final do ano fica no ar. Alguns pedem que ela fique como está, outros que suas inovações sejam aplicadas no Gmail. O movimento também criou uma conta no Twitter e está até vendendo camisetas e bottons (como esse aí em cima) para quem apoia a causa.

É pouco provável, no entanto, que o Google volte atrás. O futuro do Wave depende de desenvolvedores independentes: o código do projeto agora é aberto, e eles podem criar e recriar características com base nele.