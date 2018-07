Novo projeto pretende capacitar estudantes de universidades brasileiras para desenvolver jogos para seus aparelhos

SÃO PAULO – A Samsung planeja abrir um estúdio de games em Manaus para a produção de jogos exclusivos para seus aparelhos móveis. A iniciativa prevê a capacitação de novos profissionais de criação e desenvolvimento de games para a plataforma Samsung Hub, que integra conteúdo como filmes, música e livros digitais e está disponível no smartphone Galaxy S4 e no “híbrido” de tablet e smartphone Galaxy Note 10.1.

O estúdio reunirá estudantes de universidades com quem a empresa sul-coreana já mantém parcerias na área de hardware, como Universidade do Estado do Amazonas, Unicamp e Universidade Federal do Amazonas. “Tem uma garotada muito boa aí”, explica Fiamma Zarife, vice-presidente da área de serviços e conteúdos da empresa. “Queremos pegá-los pela mão e mostrar desde a melhor maneira de apresentar um projeto até o desenvolvimento. Vamos montar uma grade de treinamento e capacitação”.

Além dos novatos, o centro de jogos pretende atrair desenvolvedores de jogos brasileiros independentes e empresas maiores como a Electronic Arts, gigante norte-americana responsável por títulos como The Sims, Battlefield e FIFA. “Existe uma grande demanda no Brasil por jogos, mas o mercado ainda é pouco explorado”, acredita a executiva.

Manaus foi escolhida para a empreitada por ser o local de uma das duas fábricas brasileiras da empresa, mas também por um desejo de sair do eixo tradicional. “Tudo fica em São Paulo”, justifica Fiamma. “Em Manaus, existe mais carência desse tipo de iniciativa e um potencial para capacitação.” A ideia, porém, é levar pessoas do Brasil inteiro para o estúdio na capital amazonense. A proposta pode seguir para outras cidades. “Dependendo de como acontecer, expandiremos para outros locais”, afirma a executiva.

Segundo a empresa, o recrutamento para o projeto já está em andamento. A previsão é de que o centro comece a funcionar no primeiro trimestre de 2014 com os primeiros frutos possivelmente aparecendo já no segundo trimestre.

Apesar do objetivo inicial ser a produção de jogos para apenas dois aparelhos, “nada impede” que seja criado material para outras plataformas da empresa.

O projeto faz parte da estratégia da Samsung de se dedicar mais à produção de conteúdo para alimentar seus aparelhos. A empresa acaba de inaugurar uma área para cuidar de aplicativos de conteúdo e serviços chamada Media Solution Center, que supervisionará a Samsung Hub e a Samsung Apps. O novo departamento pretende fomentar a criação local de aplicativos.