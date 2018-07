Nova versão será lançada na Alemanha para driblar acusação de violação de patente da Apple

A Samsung Electronics lançará uma nova versão do Galaxy Tab 10.1 na Alemanha nesta semana para evitar proibição à venda do tablet no país, depois que um tribunal alemão determinou que o aparelho viola patentes da Apple.

Para poder vender o produto na Alemanha, a Samsung mudou a borda do Galaxy Tab 10.1 e a localização do alto-falante, além de renomear o aparelho como Galaxy Tab 10.1 N, afirmou na quarta-feira um porta-voz da fabricante sul-coreana.

“Modificamos o modelo para atender às reclamações da Apple”, disse o representante.

Apple e Samsung travam uma batalha em nível mundial depois que a Apple processou a Samsung nos Estados Unidos em abril, acusando a linha Galaxy de telefones celular e tablets de copiar o iPhone e o iPad.

A Apple conseguiu medidas judiciais na Alemanha, Austrália e Holanda e tenta impedir as vendas do tablet da Samsung nos EUA. Enquanto isso, a Samsung abriu processo no mês passado pedindo proibição de vendas do iPhone 4S na Austrália e Japão, após medidas semelhantes promovidas na França e Itália.