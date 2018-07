SÃO PAULO – A Samsung apresentou nesta quarta-feira, 12, seu laptop Chromebook, categoria desenvolvida pelo Google que privilegia o uso online de aplicativos e arquivos. O Samsung Chromebook chega com o preço sugerido de R$ 1.099.

Como os outros modelos Chromebook, este da Samsung funciona com sistema operacional Chrome OS. Segundo a assessoria, ele foi “desenvolvido para brasileiros” por ter teclado e sistema em português.

A empresa promete 100 gigabytes de armazenamento gratuito por dois anos no Google Drive, serviço de nuvem disponível para quem tem conta no Google (normalmente, são oferecidos 15 gigabytes gratuitos). O laptop tem espessura de 1,75 centímetros e 1,1 quilos.

A Samsung destaca como vantagem do uso online, em vez de operar softwares ou arquivos na própria máquina, o fim da necessidade de preocupação com atualizações ou antivírus. Mesmo assim, é possível armazenar arquivos na máquina e trabalhar com alguns aplicativos offline.

A empresa disse que este é o primeiro computador da categoria a ser fabricado no País. Os Chromebooks estrearam nas lojas brasileiras recentemente com um modelo lançado pela Acer.

Segundo a Samsung, seu produto está disponível a partir desta quarta em lojas próprias da empresa, grandes varejistas e no comércio eletrônico.