Uma das apostas de 2012 da empresa, aparelho é intermediário entre tablet e smartphone

SÃO PAULO – A Samsung apresentou o novo Galaxy Note 10.1 num evento em Nova York nesta quarta-feira, 15. O aparelho é uma das apostas de 2012 da empresa. É uma versão de tela maior do Galaxy Note 5.3 que saiu no fim do ano passado e foi vendido como um intermediário entre tablet e smartphone.

O Note 10.1 foi exibido primeiramente em março no Mobile World Congress, em Barcelona. O aparelho acabou recebendo críticas de alguns veículos, então a Samsung resolveu trabalhar um pouco nele.

O produto que aparece agora tem processador quad-core de 1,4 GHz, 2GB de RAM e sistema operacional Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich; a Samsung promete atualização para o Jellybean 4.1 até o fim do ano). Ele também vem com a caneta stylus S Pen que permite escrever, desenhar e rabiscar na tela do 10,1 polegadas do Note.

O Galaxy Note 10.1 sai no mercado americano em duas versões: 16 GB por US$ 499 e 32 GB por US$ 549. Ambas vêm apenas com Wi-Fi. Mais para frente, modelos com HSPA+, tecnologia de transmissão de dados que aproxima o 3G do padrão LTE (quase um 4G).

O Note 10.1 também está saindo no Reino Unido nesta quarta. Para o Brasil ainda não há data oficial de lançamento, mas a assessoria da Samsung diz que ele deve chegar aqui até o fim de 2012.