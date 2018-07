Samsung apresenta telas OLED transparentes

Ainda são apenas protótipos, mas os aparelhos equipados com telas OLED transparentes estão dando o que falar na CES. Apresentadas pela primeira vez no final do ano passado, parece que é agora que estão ganhando corpo as possíveis aplicações da novidade.

07/01/2010 | 15h32

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo