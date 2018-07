Empresa coreana vai adquirir os quase 50% de participação da japonesa em joint-venture de LCD

SEUL/TÓQUIO – A Sony aceitou vender os quase 50% de participação que detém na joint-venture de LCD com a Samsung Electronics à própria fabricante sul-coreana por 1,08 trilhões de wons (US$ 938,97 milhões), enquanto se esforça para reduzir as perdas na divisão de televisores.

A parceria de sete anos reduziu seu capital em 15% em julho, e fontes da indústria disseram que a Sony estava negociando sair do negócio com o objetivo de terceirizar o segmento de telas planas, enquanto a Samsung segue adiante com os monitores de próxima geração.

“Em termos de direção, é positivo (para a Sony)”, disse Keita Wakabayash, analista da Mito Securities, em Tóquio. “Mas, se eles perderem dinheiro na venda, pode-se perguntar por que não tomaram essa decisão antes”.

“O maior problema deles é que não estão tendo lucro mesmo sem muitas fábricas”, acrescentou.

Em novembro, a Sony emitiu alerta de prejuízo líquido para o ano fiscal até março pelo quarto exercício seguido, com perdas de US$ 2,2 bilhões apenas na divisão de TV por causa da demanda instável e do iene valorizado.

A companhia anunciou nesta segunda-feira que revisará as previsões anuais para refletir os 66 bilhões de ienes em perdas por imparidade decorrentes da transação, assim como as futuras economias com corte de custos.

Enquanto a venda é vista como um movimento certeiro para a Sony, pode não ser tão positiva para a Samsung, segundo analistas.

“A Sony poderá recorrer a fabricantes taiwanesas de LCD se elas oferecerem preços mais baixos”, afirmou o analista Song Myung-sup, da HI Investment & Securities.

A joint-venture entre Sony e Samsung, a S-LCD, foi criada para garantir estabilidade no fornecimento de telas planas.

