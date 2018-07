SÃO PAULO – Segundo reportagem da revista Forbes, a Samsung confirmou que os recém-lançados topos de linha Galaxy S6 e S6 Edge possuem graves problemas de processamento. De acordo com milhares de usuários nas redes sociais, os smartphones apresentam extrema lentidão e frequente encerramento repentino de aplicativos.

Especialistas dizem que o problema dos aparelhos seria a memória RAM, que possui uma má gestão. Ela, ao invés de ser liberada ao fechar apps, continua sendo utilizada. Assim, todos os aplicativos instalados acabam consumindo a memória ao mesmo tempo e em conjunto. A única solução, então, seria o fechamento de todos os programas ou o desligamento total do aparelho.

Segundo a reportagem, o problema estaria, porém, no sistema operacional. O Android 5.0 Lollipop apresenta alguns problemas pontuais de memória e consumo de bateria. O defeito seria potencializado no Galaxy S6 e no S6 Edge devido às características dos aparelhos, por isso o pronunciamento da Samsung, admitindo a falha. Para solucionar isso, a fabricante de celulares lançará, em breve, pequenos updates do sistema para melhorar o desempenho.

Os smartphones foram lançados no Brasil no dia 14 de Abril.