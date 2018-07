Propaganda do Galaxy Note apresentada em intervalo do SuperBowl mostra “libertação” de fãs do iPhone

SÃO PAULO – A Samung aproveitou um dos intervalos do SuperBowl, o maior evento televisivo dos EUA, para mostrar mais um comercial que faz gozação da Apple.

Assim como em anúncios anteriores da série, este traz a interminável fila de consumidores esperando a abertura da Apple Store.

Cansados e entediados, eles se fascinam pelo Galaxy Note de um passante. A partir daí, conhecem a “libertação” da prisão Apple. Com direito à banda Darkness tocando seu antigo hit “I Believe In A Thing Called Love”.

Veja abaixo o comercial: