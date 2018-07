A sul-coreana Samsung planeja iniciar a montagem no Brasil de painéis de LED para televisores no fim de outubro ou em novembro, com o intuito de abastecer primariamente sua linha de aparelhos. O investimento inicial será de 3 milhões a 4 milhões de dólares, mas a cifra pode chegar a 200 milhões de dólares em 2 anos caso a unidade avance como o esperado.

Segundo o vice-presidente de Novos Negócios da Samsung no Brasil, Benjamin Sicsu, a produção planejada para a Zona Franca de Manaus engloba inicialmente apenas a montagem básica de painéis de LED, e não um ciclo completo de produção ainda em estudo, que pode ser viabilizado somente a partir de 2012.

“Não vamos produzir, vamos montar. Quando você fala num ciclo completo de produção é coisa de 2 bilhões a 3 bilhões de dólares (de investimento)”, afirmou o executivo.

“Existe possibilidade de evoluir para a segunda fase de montagem, a difusão do vidro, com um investimento de 200 milhões de dólares, mas são números aproximados. As inseguranças tributárias são tantas que não conseguimos nem concluir o projeto. Aprovamos somente no nível da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)”, acrescentou.

Sicsu disse ainda que ainda não há uma definição sobre o número de telas que serão montadas no país.

“É complicado falar números exatos no momento porque há um certo barulho sobre a questão tributária, algumas questões sobre os impostos de importações e outras coisas não estão muito claras, tem uma consulta em nível de Mercosul a ser definida, esperamos que isso fique claro até novembro para iniciarmos produção”, explicou o executivo.

