Lançamentos da empresa não empolgaram e sofrem com rivalidade de Apple, Xiaomi e Lenovo. FOTO: Reprodução

SEUL – A Samsung revelou nessa manhã que deve ter queda em seus lucros anuais pela primeira vez depois de 2011, após revelar um fraco 3º trimestre, o mais fraco em mais de três anos. A empresa declarou ainda que o futuro a curto prazo para smartphones é incerto.

Líder global no mercado de smartphones, a empresa sofreu com a chegada de novidades, como os novos modelos de iPhone da Apple e o estabelecimento de linhas de baixo-custo das rivais chinesas Lenovo e Xiaomi. Ainda assim, as ações da empresa começaram o dia em alta, com a reação do mercado mostrando que as expectativas eram ainda piores.

Em seu relatório trimestral, a empresa demonstrou que o período entre julho e setembro teve queda de 59,7% no faturamento em comparação com o mesmo período de 2013, com US$ 3,8 bilhões em receitas. É o quarto trimestre consecutivo na queda de rendimentos da empresa em uma base anual.

Apesar de reiterar que o cenário de smartphones é incerto, a empresa espera encomendas fortes de seus novos celulares e também uma demanda forte de TVs graças ao período sazonal do fim do ano, com datas importantes para o comércio como Black Friday e Natal.

Nessa segunda-feira, a empresa anunciou um investimento de US$ 14,5 bilhões em uma fábrica de chips na Coreia. O setor de chips da Samsung é tido por analistas como uma chance da coreana de continuar tendo lucros.

/ REUTERS