LAS VEGAS – A Samsung Electronics tem confiança de que se tornará a maior fabricante de celulares do mundo este ano, encerrando o reinado de 14 anos da finlandesa Nokia, afirmou o presidente-executivo da companhia sul-coreana.

A Samsung, que se tornou a maior fabricante de celulares inteligentes do mundo no terceiro trimestre de 2011, está avançando rapidamente sobre o mercado móvel com uma rica linha de modelos, enquanto aparelhos de rivais como HTC, Nokia e Research in Motion enfrentam dificuldades para captar interesse dos consumidores.

O presidente-executivo da Samsung, Choi Gee-sung, afirmou a jornalistas durante a feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, que a companhia superou a Nokia em termos de receita no último trimestre reportado e que tem confiança de que poderá também superar o grupo finlandês em vendas de aparelhos.

Isso significaria outra derrota para a Nokia, que perdeu a dominância de uma década no segmento de smartphones para a Apple no segundo trimestre do ano passado.

A Nokia assumiu o primeiro lugar do mercado de celulares em 1998, quando superou a Motorola em vendas de aparelhos, e desde então tem sido um ícone da economia nórdica.

A perspectiva da Samsung está em linha com alguns analistas, incluindo o Royal Bank of Scotland, que aposta que a empresa sul-coreana vai superar a Nokia em 2012. Mas, no geral, analistas esperam que a Nokia siga na liderança do mercado.

Segundo mais recente pesquisa da Reuters, a Nokia deve vender 418 milhões de celulares em 2011 ante 320 milhões da Samsung. Neste ano, a diferença deve estreitar para 388 milhões contra 359 milhões, respectivamente.

A Samsung, maior companhia de tecnologia do mundo em receita, informou no início de dezembro que as vendas de celulares em 2011 alcançaram a marca dos 300 milhões de unidades pela primeira vez, lideradas por salto de quatro vezes nas vendas de smartphones.

