SEUL/SÃO FRANCISCO – A Samsung Electronics e a Apple anunciaram que concordaram em desistir de todas os litígios de patentes fora dos Estados Unidos, diminuindo uma prolongada batalha jurídica entre as rivais de smartphones.

As fabricantes dos aparelhos Galaxy e iPhone divulgaram comunicados quase idênticos anunciando o cessar-fogo global, ao mesmo tempo em que prometeram continuar perseguindo os litígios atuais nos Estados Unidos, que segundo analistas envolvem somas muito maiores de possíveis indenizações.

O armistício deve permitir que a Samsung Electronics, a maior fabricante de smartphones do mundo, mude o foco para rivais chinesas como a Xiaomi em vez de disputar uma cara e prolongada guerra jurídica global com a Apple, dizem analistas. “Parece que a Samsung e a Apple, as líderes de mercado, fizeram uma aliança estratégica à medida que a chinesa Xiaomi está surgindo como uma rival formidável”, disse Cho Chang-hoon, um professor de negócios da Sogang University em Seul.

A Xiaomi conquistou o primeiro lugar em smartphones na China no segundo trimestre, segundo dados da Canalys.