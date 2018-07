Samsung e Sony buscam cooperação para o fornecimento de telas LCD. As duas empresas vêm sofrendo com a escassez desse componente.

Uma oferta estável de painéis é importante para a Sony, que já opera uma joint venture para a fabricação deles com a Samsung, em um esforço para tirar do vermelho suas operações de televisores pela primeira vez em sete anos.

A demanda mundial por televisores LCD deve crescer 24%, para 180 milhões de unidades, este ano, de acordo com o grupo de pesquisa Display Search.

“A Sony registrou alta em suas vendas de TVs neste ano… (Ela e a Samsung) precisam discutir o próximo passo,” disse Park Hyun, analista da Prudential Investment & Securities, em Seul.

A Sony quer elevar em 60% as vendas de sua linha Bravia de TVs de tela plana, a 25 milhões de unidades no ano fiscal que acaba em março de 2011.

Uma reunião marcada para esta semana com Lee Kun-hee, presidente do conselho da Samsung, e Howard Stringer, presidente-executivo da Sony, vem logo depois do anúncio da Samsung quanto a planos de investir o recorde de US$ 16 bilhões em 2010 para ampliar a produção de chips e painéis.

A Samsung é a maior fabricante mundial de televisores LCD, com 23% do mercado mundial em 2009, de acordo com a DisplaySearch, seguida por Sony, com 14,1% e LG Electronics, com 11,3%.

“Muita gente imagina de que maneira a Sony poderia derrotar a Samsung, se usa os mesmos painéis que a rival. Mas a empresa tenta adicionar valor aos seus produtos por meio de operações de rede,” disse Nobuo Kurahashi, analista da Mizuho Investors, em Tóquio.