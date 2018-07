O novo modelo NX100 de câmera chamada de “mirrorless” (sem espelho) da Samsung. FOTO: Truth Leem/REUTERS

A Samsung, terceira maior fabricante mundial de câmeras digitais compactas, mostrou um novo modelo de câmera híbrida nesta terça-feira, 14, e previu que o novo segmento crescerá 1.000% em cinco anos e ultrapassará o mercado de câmeras de alto preço equipadas com lentes SLR.

Fabricantes tradicionais de câmeras tais como Canon e Nikon enfrentam ameaça ao seu domínio sobre o mercado SLR, vinda das chamadas câmeras sem espelho, como a NEX, produzida pela Sony, e modelos da Olympus e Panasonic.

Elas abandonaram o espelho usado no formato SLR tradicional, o que permite que as câmeras sejam menores, e apostam que modelos de preço médio atrairão tanto usuários de câmaras compactas em busca de um produto melhor quanto entusiastas da fotografia cansados de carregar equipamento pesado.

A Samsung entrou na disputa na terça-feira, com um o NX100, um modelo híbrido de câmera que combina estrutura leve e as imagens de alta qualidade de uma câmera SLR.

“A câmera sem espelho será a nova locomotiva do crescimento no mercado de câmeras digitais, no futuro, e conquistará o mercado SLR em 2012 ou 2013,” disse Park Sang-jin, diretor da divisão de imagens digitais da Samsung, a jornalistas.

“O novo segmento já está atraindo consumidores vindos das câmeras compactas e ampliará seu mercado ao conquistar mais consumidores da categoria SLR.”

A Samsung prevê que o mercado crescerá para 15,3 milhões de unidades em 2015, do 1,5 milhão de unidades estimado para este ano.

A empresa sul-coreana detém 11,8 por cento do mercado de câmeras digitais compactas, mas não tem participação forte no lucrativo segmento SLR, dominado por Canon e Nikon.

A Sony está adiante da Samsung e conquistou sucesso instantâneo no Japão com o lançamento da câmera sem espelho NEX, em junho, roubando mercado à Canon e Nikon.

A Sony é a maior fabricante mundial de câmeras digitais compactas, com 17,4 por cento do mercado, mas no mercado SLR ocupa um distante terceiro posto.

A Nikon também está preparando um modelo de câmera que espera-se que crie novo mercado, disse o presidente da companhia à Reuters neste mês.

A Samsung lançará a NX100 em 12 mercados, entre os quais Hong Kong e Coreia do Sul, com preço de entre 600 e 650 dólares, inferior ao da predecessora NX10, vendida a 700 e 750 dólares.

