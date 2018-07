Encomendas vieram de mais de 100 operadoras globais; TIM abriu cadastro para aparelho no Brasil

Samsung Galaxy S III

SEUL – A Samsung Electronics recebeu cerca de 9 milhões de pré-encomendas para seu smartphone de terceira geração Galaxy S, por parte de mais de 100 operadoras globais, noticiou nesta sexta-feira, 18, o jornal Korea Economic Daily.

A Samsung superou a Apple como a maior fabricante de smartphones do mundo no primeiro trimestre, ajudada pela linha Galaxy, que usa o Android, do Google.

A mais recente versão do smartphone, apresentada neste mês, irá às vendas em 29 de maio na Alemanha, antes de avançar para outros países.

O jornal, que citou uma fonte da Samsung sem a identificar, também afirmou que a fábrica de smartphones da companhia na Coreia do Sul estava produzindo na capacidade máxima, de 5 milhões de celulares por mês.

A Samsung se negou a comentar o assunto. No mês passado, a fabricante tinha dito que o Galaxy S vai “contribuir substancialmente” para os ganhos do segundo trimestre.

TIM ABRE CADASTRO PARA S III

A operadora TIM abriu o cadastro para interessados em comprar o Galaxy S III. A inscrição pode ser feita pelo site da empresa a partir desta sexta. Ainda não há confirmação de preço. O aparelho chega nas lojas da operadora “nas primeiras semanas de junho”, segundo release.