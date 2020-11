Samsung A pré venda do Samsung Galazy S20 FE começa nesta terça-feira, 3, e a venda no próximo dia 13

Mais um celular da Samsung está desembarcando no Brasil neste ano. A empresa anunciou, nesta terça-feira, 3, que o Galaxy S20 FE, ou “Fan Edition”, chegará ao País em 13 de novembro, custando até R$ 5 mil.

Segundo a empresa, a edição é uma atualização dos modelos já existentes da linha Galaxy S20, lançados neste ano, com mudanças de design e preço menor. O Galaxy S20 FE, que entra em pré-venda no Brasil nesta terça-feira, pode ser encontrado em seis novas cores: azul, vermelho, lilás, verde, branco e laranja e é uma aposta para conquistar fãs que gostam de aparelhos menos tradicionais — os outros modelos da linha estão disponíveis apenas nas cores cinza, prata e dourado, com preços que chegam aos R$ 8,5 mil.

A nova versão do S20 já tinha sido apresentada globalmente em setembro deste ano, mas ainda não tinha previsão de chegada por aqui. O dispositivo tem tela Super Amoled de 6,5 polegadas, com recorte para a câmera frontal em formato de furo, o que é apontado pela empresa como o melhor entalhe já colocado em um celular da marca.

Nas câmeras, o sistema traseiro possui três lentes: uma ultra-angular de 12 MP (megapixels), uma grande-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 8 MP — nos outros modelos da linha, a teleobjetiva é de 64 MP — , com zoom de 30x e foco dinâmico. A câmera frontal possui 32 MP. Além disso, as câmeras também possuem o modo noturno, para as fotos em ambientes de pouca iluminação.

O aparelho possui o mesmo processador octa-core da série Galaxy S20, com opções de armazenamento de 128 GB ou 256 GB, memória expansível para até 1TB e memória RAM de 6 GB e 8 GB.

A bateria também é um ponto de destaque. Com 4.500 mAh, tem duração prometida de até 25 horas em uma única carga, com carregador sem fio ou utilizando o dispositivo de 25 W. O carregamento também pode ser feito por compartilhamento sem fio de bateria por contato com outro aparelho compatível da empresa.

As seis cores do Samsung Galaxy S20 FE entram em vendas oficiais em 13 de novembro em duas versões: com 128 GB de armazenamento e memória RAM de 6GB, custando R$ 4,5 mil e com 256 GB de armazenamento e RAM de 8 GB, por R$ 5 mil.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas