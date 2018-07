Ao contrário do que se especulou, novo modelo não será lançado no Mobile World Congress, entre 27/2 e 1/3

Samsung Galaxy S2

SÃO PAULO – A Samsung confirmou nesta quarta, 1, que a terceira versão do seu smartphone Galaxy S está a caminho, mas não deu pista de data.

A empresa soltou um comunicado onde disse que, ao contrário do que se especulou, o novo modelo não fará sua primeira aparição no Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha (entre 27 de fevereiro e 1 de março).

Segundo a companhia, “o sucessor do Galaxy S2 será apresentado num evento próprio da Samsung no primeiro semestre deste ano, numa data mais próxima do lançamento comercial do produto” (também mais próxima do lançamento do iPhone 5?).

Entre as novidades já cogitadas no novo smartphone estão câmera de 12 MP, processador quad-core e tela de 4,6 polegadas. Ou seja, tudo maior que o Galaxy S2.