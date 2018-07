Maria Tereza Matos / Especial para o Estado

Empresa aumentou gastos com publicidade para tentar reverter prejuízos. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – As vendas do Samsung Galaxy S5 foram 40% menores do que o esperado, segundo reportagem do Wall Street Journal. Lançado em abril, o celular teve 12 milhões de unidades comercializadas, 4 milhões a menos que seu antecessor, o Galaxy S4.

De acordo com o jornal americano, a empresa teria errado suas previsões sobre a demanda pelo produto e produzido 20% a mais do modelo Galaxy S5 em relação ao S4. Com a queda nas vendas, a empresa coreana se viu obrigada a aumentar seus gastos em publicidade com o objetivo de diminuir os estoques. A empresa também já cogita demitir alguns dos seus executivos.

A Samsung só não registra perdas mais substanciais porque em seu maior mercado, Estados Unidos, as vendas do S5 ultrapassaram as de seu antecessor. Já a China, segundo maior mercado, segue a tendência mundial de redução nas vendas. Em seis meses, o novo modelo vendeu 50% menos que o Galaxy S4.

Além dos aparentes erros de gestão, a empresa coreana tem sofrido com a concorrência de fabricantes de celulares de baixo custo de países como China e Índia. O ano de 2014, para a Samsung, já se consolida com perdas nos lucros, na sua fatia de mercado e no valor de suas ações.

Há algumas semanas,a Samsung anunciou que cortaria 30% de seus modelos de smartphones. A estratégia tem como objetivo reverter a tendência de queda do lucro da empresa.