Reuters A Samsung deverá ter o melhor resultado trimestral em 3 anos

A gigante de tecnologia Samsung Electronics informou nesta segunda-feira, 17, que começou a produzir chips usando a tecnologia de 10 nanômetros, afirmando ser a primeira empresa do setor a fazer isso.

A Samsung disse em comunicado que um produto de tecnologia que será lançado no início do ano que vem utilizará os chips feitos com a tecnologia de produção de 10 nanômetros. A empresa não revelou qual seria o dispositivo.

O Electronic Times, da Coreia do Sul, noticiou este mês que a Samsung será a única fabricante terceirizada dos chips Snapdragon 830, projetados pela Qualcomm, que usam a tecnologia de produção de 10 nanômetros. Este processador será usado na metade dos próximos smartphones Galaxy S, que devem ser lançados no início de 2017.