Galaxy S4 Zoom tem câmera de 16 megapixels com zoom óptico de 10x; empresa também mostrou nova linha de eletrônicos

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Três meses depois de lançar o Galaxy S4, seu smartphone carro-chefe, a Samsung realizou nesta quinta-feira, 20, um grande evento em Londres para apresentar produtos da família Galaxy e a nova linha Ativ, de tablets, PCs e notebooks com Windows 8.

Foto: Divulgação

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Um dos destaques é o Galaxy S4 Zoom, uma espécie de “câmera-smartphone”. Além das funcionalidades de um telefone inteligente, o produto tem uma câmera de 16 megapixels com zoom óptico de 10X. Na apresentação, foi dito que esse é o único smartphone do mercado com essa especificação de zoom óptico na câmera.

Outra novidade da apresentação hoje foi a Samsung Galaxy NX, uma câmera semi-profissional de 20,3 megapixels. No evento, ela foi descrita como a primeira câmera com lentes intercambiáveis com conexão Wi-Fi, 3G e 4G LTE.

Na família Galaxy (de aparelhos que rodam o sistema operacional Android), também foram mostrados o Galaxy S4 Mini e o Galaxy S4 Active. Esses dois já tinham sido lançados anteriormente.

O mini é uma versão compacta do Galaxy S4, com tela de 4,3 polegadas (contra 5 polegadas do S4 original). O Galaxy S4 Active é o smartphone à prova d’água e sujeira. Uma de suas funções permite tirar fotos debaixo d’água durante 30 minutos (a um metro de profundidade).

Família Ativ. A linha Ativ, de tablets, PCs e notebooks com Windows 8, foi lançada hoje. O sistema operacional é o Windows 8, mas também os aparelhos também rodam aplicativos Android – em uma integração nova promovida pela Samsung.

Saiba quem é quem:

Ativ Q: tablet com teclado integrado. Tela de 13,3 polegadas.

Ativ Tab 3: tablet de 13,3 polegadas, descrito como o mais fino tablet com Windows.

Ativ Book 9 Plus e Book 9 Lite: notebooks ultrafinos. Tela de 13,3 polegadas.

Ativ One 5 Style: computador desktop com tela de 21,5 polegadas.