A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 6, que suas novas linhas de TV virão com uma novidade sustentável: controle remoto com carregamento solar, o que elimina a necessidade de pilhas e baterias descartáveis. O Eco Remote Control contará com um painel de células solares na parte traseira, responsáveis pela alimentação do dispositivo.

Além disso, 28% do plástico utilizado na composição do aparelho vem de polietileno tereftalato reciclado, o famoso PET, utilizado, principalmente, em garrafas de bebidas. De acordo com a empresa de tecnologia sul-coreana, a novidade “reduzirá toneladas de resíduos anualmente” e intensificará os esforços para diminuir o impacto ambiental.

A Samsung estima que é possível usar o controle remoto por dois anos antes que a bateria acabe e precise ser recarregada completamente. No entanto, a bateria recarregável interna foi projetada para durar cerca de sete anos - a vida útil média de uma TV. Caso haja a necessidade de carregar o dispositivo rapidamente, há uma entrada USB-C na parte inferior que resolverá o problema.

Além do controle, a Samsung também está investindo em embalagens ecológicas para modelos de TV Lifestyle e QLED, livres de tinta à base de óleo. As caixas também podem virar objetos de decoração, "aumentando o ciclo de até 200 mil toneladas delas por ano". A empresa oferece um código QR com instruções criativas para o consumidor.