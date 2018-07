Level On, o fone de ouvido topo-de-linha lançado pela Samsung, e as caixas de som da Level com conectividade Bluetooth. FOTO: Reprodução/Samsung Level On, o fone de ouvido topo-de-linha lançado pela Samsung, e as caixas de som da Level com conectividade Bluetooth. FOTO: Reprodução/Samsung

SÃO PAULO – A Samsung anunciou nessa quarta-feira, 16, que estará competindo com a Apple em mais uma área de produtos de consumo: fones de ouvido. Comercializados nos EUA a partir de quinta-feira, 17, a linha de fones Level chega ao mercado para brigar com os dispositivos da Beats, fabricante criada pelo produtor Dr. Dre e recém-adquirida pela Apple por US$ 3 bilhões.

Com design retrô e o slogan “com estilo para o som”, a linha Level tem diversos produtos – entre fones de ouvido que circundam a orelha até earphones, passando até por um sistema de caixas de som com Bluetooth – feitos para competir sob medida com os Beats, que recentemente se tornaram símbolo de glamour ao serem utilizados por celebridades e atletas.

O fone topo de linha da Level, o Level Over (US$ 350 ou R$ 1,6 mil), não usa fios e tem transmissão de som via Bluetooth, bem como seu rival Beats Studio (US$ 380). Já o Level On, uma categoria abaixo, custa US$ 180 (R$ 1 mil no País) e deve competir com o Beats Solo (US$ 200). Segundo a Samsung, os produtos já estão disponíveis no País.

Para analistas, a estratégia da Samsung de entrar em mais um mercado contra a Apple pode ser interessante e roubar consumidores da empresa de Tim Cook, mas pode reforçar a imagem de que a coreana insiste em fazer produtos copiando a americana.