Novo smartphone inclui câmera de 13 megapixels, tradutor e possibilidade de rolar a tela mexendo os olhos

Aline Ridolfi

Especial para o Estado

JK Shin, chefe da área de comunicação móvel da Samsung, apresenta o Galaxy S4 em Nova York FOTO: Jason DeCrow/AP

NOVA YORK - A Samsung apresentou nesta quinta-feira, 14, em Nova York, um dos lançamentos mais aguardados do ano. Principal rival do iPhone o Galaxy S4 chega para chacoalhar o mercado a partir de abril, propondo mudanças que superam a tecnologia de seus concorrentes. No Brasil, o aparelho chega no dia 26 de abril, por R$ 2.399 (3G e 16GB) e R$ 2.499 (4G), disse a Samsung.

Em uma apresentação pomposa e teatral no Radio City Music Hall, em Nova York - bem diferente do estilo simples da Apple e de outras empresas do Vale do Silício -, o presidente da divisão móvel da Samsung, JK Shin, começou o evento dizendo que Samsung, até então conhecida por seu expressivo desempenho em número de vendas, será conhecida pela inovação. O Brasil foi um dos temas do teatro representado durante a apresentação, que demonstra algumas funções do smartphone.

Logo de cara, duas funções se detacam, o Air Gesture, que detecta o movimento das mãos para o uso da tela sem a necessidade de tocá-la e o Smart Scroll/Pause que possibilita que o scroll seja manipulado e vídeos sejam pausados de acordo com a movimentação da cabeça, através do sistema de reconhecimento de rosto. Caso seu usuário esteja no meio de um vídeo e virar para o lado, ele é imediatamente pausado.

Fotos e vídeos devem ganhar um novo aspecto com o Samsung Galaxy S4. Equipado com duas cameras – a traseira, principal, com 13 megapixels e a frontal, com 2 megapixels, elas funcionam simultaneamente se desejado, e podem ser usadas para gravar o mesmo vídeo ou em chats. As fotos também ganham uma camada adicional, já que no novo modelo é possível incluir áudio a imagens estáticas de forma simples e prática – sem a necessidade de programas de edição.

Por falar em áudio, a nova versão do smartphone conta com a possibilidade de compartilhamento de som entre até oito aparelhos sem a necessidade de conexão de internet. Outro aspecto que impressionou os presentes foi o tradutor capaz de reconhecer e aplicar nove línguas diferentes (incluindo o português) a textos, sons e imagens – neste caso, imagens que contenham texto, como livros, cardápios e revistas.

Para os preocupados com segurança, a Samsung apresenta o Samsung Knox, a solução móvel para suportar ambientes de trabalho e vida pessoal. O sistema do S4 passa a ser tão seguro quanto uma rede corporativa sem invadir a privacidade de seu usuário.

Fisicamente, as mudanças são menos grandiosas. A nova versão é mais leve que a antiga (130 g), além de ser mais fina (7.9 mm) e possuir tela Full HD de 5 polegadas. Feita de policarboneto, ela promete ser mais resistente também.

Propondo ser um facilitador da vida comum e pensado de acordo com as expectativas de seus consumidores, o Galaxy S4 ainda traz uma função dedicada a saúde. O S Health é capaz de computar a movimentação de seu usuário e analisar quantas calorias foram gastas ao longo do dia. Se adicionado a outros gadgets, pode medir o nível de açúcar e pressão arterial de seu dono. Ao final, estes dados são agrupados de maneira simples, para facilitar sua compreensão.

Disponível para 327 operadoras de telefone de 155 países diferentes, tanto para 3G quanto 4G, o Samsung Galaxy S4 deve estar nas lojas a partir de abril. Com 2 GB de memória RAM e bateria removível de 2.600 mAh o aparelho reforça um novo conceito de smartphone e põe em xeque a liderança de mercado de seu principal concorrente, a Apple.

Principais novidades do Galaxy S4:

-Smart scroll/pause: função que detecta o movimento dos olhos para ler textos ou assistir vídeos. Por exemplo: se a pessoa está assistindo um vídeo e para de olhar a tela, o vídeo é automaticamente pausado (e voltar a rodar quando a pessoa olha para a tela)

-função touch: é possível acionar as funções do smartphone apenas aproximando as mãos, sem tocar

-câmera de 13 megapixels

-câmera frontal de 2 megapixels

-tela amoled de 5 HD

-S Translator: função de traduz mensagens em 9 línguas automaticamente, incluindo português do Brasil

-Home Sync: sincroniza as fotos do Galaxy S4 com outros dispositivos Samsung, como televisores

-Dual Camera: função que permite o uso simultâneo da câmera principal e da câmera frontal

Família Galaxy S

A linha Galaxy S, que inclui os modelos S, S II e S III, superou 100 milhões de unidades vendidas no mundo desde 2010 até hoje, segundo a Samsung. Lançado em maio passado, o Galaxy S3 vendeu mais de 40 milhões de aparelhos (20 milhões em 100 dias). O modelo anterior, o Galaxy S2, foi lançado em abril de 2011. Foram 40 milhões de unidades vendidas, sendo 10 milhões nos primeiros cinco meses. O Galaxy S vendeu 10 milhões de aparelhos nos primeiros sete meses depois de seu lançamento, em junho de 2010 e, depois, completou a marca de 24 milhões.

Marketing

Nos Estados Unidos, nenhuma empresa gastou mais que a Samsung em publicidade de smartphones em 2012. Segundo dados da consultoria e empresa de pesquisa Kantar Media, a sul-coreana gastou US$ 401 milhões com propaganda no ano passado, contra US$ 333 milhões da rival Apple. Nem sempre foi assim. Em 2011, a Apple gastou três vezes mais que a Samsung com publicidade (US$ 253 milhões, da Apple, contra US$ 78 milhões da Samsung). Segundo reportagem do Wall Street Journal, à medida que a diferença tecnológica entre o Galaxy e o iPhone diminui, o marketing passa a ter mais influência na escolha dos consumidores. Esse cenário justificaria porque a Samsung está gastando mais com publicidade.

/ com informações de Mariana Congo, do Radar Tecnológico