BARCELONA – A Samsung Electronics apresentou na Mobile World Congress, o evento mais importante do ano para toda a indústria de telecomunicações, o smartphone Galaxy S5, que deverá ser comercializado a partir de abril. O aparelho tem um sensor de impressão digital, uma tela de 5,1 polegadas e uma câmera capaz de registrar 16 megapixels.

O S5 terá um processador mais rápido, de 2,5 gigahertz; o S4 tem um processador de 1,6 GHz com chip Samsung ou

de 1,9 GHz com chip Qualcomm. A Samsung não esclareceu se o novo processador é de 64 bits, capaz de lidar melhor com downloads de grandes arquivos gráficos; recentemente, a concorrente Apple adotou esse tipo de arquitetura para seus smartphones.

Segundo a Samsung, o S5 é à prova de poeira e de água, embora o envoltório do aparelho não tenha mudado. A empresa já tinha a linha Active, supostamente mais resistente, e agora expandiu essa característica.

O Galaxy S5 é mais pesado (145 g, enquanto o S4 pesa 130 g e o rival iPhone 5S, apenas 112 g) e mais espesso (81 mm, de 7,9 mm no caso do S4 e 7,6 mm no do iPhone 5S).

/ Dow Jones Newswires.