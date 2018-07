Evento da empresa em Londres, onde muito provavelmente será anunciado o ‘Galaxy S3′, será transmitido ao vivo no Facebook

LONDRES – De todos os smartphones Android que foram lançados nos últimos anos, a linha Galaxy S, da Samsung, é a que mais chegou perto de encarar o iPhone olho no olho. Por isso, as atenções estão voltadas para o evento da empresa nesta quinta-feira, 3, em Londres: o mais novo modelo da linha, que muito provavelmente será chamado Galaxy S3. O Link está em Londres para acompanhar o lançamento. O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Sim, “muito provavelmente”, porque o nome do produto ainda não foi oficialmente confirmado. A Samsung vem tratando o evento, marcado para as 15hs de Brasília, com muito mistério e quase nada de informação. Então, embora todo mundo já esteja falando em “Galaxy S3″, ninguém ouviu isso da boca da Samsung até agora.

Nomes à parte, é a mais poderosa arma da empresa em sua agressiva guerra contra a Apple (cujas batalhas incluem de brigas por patentes em tribunais ao redor do mundo a comerciais que debocham dos fãs da marca de Steve Jobs). Não é a toa que o aparelho ganhou evento próprio esse ano, mudando o costume da empresa de desvendar produtos em grandes eventos como CES e Mobile World Congress. Mudança obviamente inspirada na Apple, que nunca participa dessas feiras, num gesto cuja mensagem clara é “estamos acima do resto”.

A Samsung se tornou a maior vendedora de smartphones do mundo, com 93,5 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2012 (um em cada quatro comercializados), segundo estimativas divulgadas semana passada. Esse sucesso estrondoso, que deixa lá atrás colegas de Android omo LG, Sony e Motorola, deve muito à linha Galaxy.

Num dos comerciais da empresa, as pessoas na fila do iPhone têm sua atenção desviada por um usuário de Galaxy que passa na rua. “O que é aquilo?” perguntam uns para os outros. Os Galaxy realmente impressiona e já conta com grande número de fãs dedicados. Briga de igual para igual com o iPhone em muitos itens, quando não leva vantagem. A câmera do Galaxy S2, por exemplo, já tinha 8 megapixels oito meses antes da Apple fazer o upgrade dos 5 MP do iPhone 4 para os 8 MP do 4S. E, enquanto o 4S tem um processador de 800 MHz, o S2 tem 50% mais, com seus 1,2 GHz. São especificações como essas que fizeram dos Galaxy um sucesso de mercado.

E o que virá na nova versão? Um processador de 1,5 GHz com quatro núcleos? Um carregador de bateria sem fio? Uma tela AMOLED de 4.6 polegadas? Será lançado junto com um computação em nuvem da Samsung? São alguns dos boatos que circularam nos últimos meses.

Em algumas horas, saberemos… Acompanhe aqui pelo Link.

* O repórter viajou a convite da Samsung