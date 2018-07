Novo Galaxy Round permite ao usuário checar notificações ao inclinar o aparelho e custará cerca de US$ 1.000

SEUL – A Samsung Electronics lançou nesta quarta-feira uma versão do popular smartphone Galaxy Note com uma tela curvada, chegando um passo mais perto de apresentar dispositivos vestíveis com telas flexíveis.

A tela de 5,7 polegadas (14,4 centímetros) do Galaxy tem uma leve curva horizontal e pesa menos que o Galaxy Note 3, permitindo maior conforto ao segurar o smartphone do que outros modelos de tela plana no mercado, disse a operadora de telefonia móvel SK Telecom em uma declaração.

As telas curvas abrem possibilidades para designs dobráveis que podem eventualmente transformar o mercado de smartphones de ponta por permitir que dispositivos móveis e vestíveis assumam novas formas.

Uma das novidades é que o usuário poderá checar notificações e chamadas perdidas apenas ao inclinar o aparelho, no que a Samsung chamou de “Round Interaction”.

As especificações são bastante poderosas: o smartphone roda Android 4.3, tem 3GB de memória RAM, câmera de 13 MP e processador quad-core de 2,3 GHz. A tela, por sua vez, é Full HD Super AMOLED, e tem resolução de 1080p. O novo celular da Samsung custa o equivalente a US$ 1.000 (1,089 milhão de wons, a moeda da Coreia).

A LG Electronics planeja apresentar um smartphone com uma tela curvada verticalmente em novembro, disse nesta semana uma fonte familiar com o assunto.

