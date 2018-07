Similar ao BBM, ChatOn permitirá troca de mensagens de texto, compartilhamento de imagens e vídeos e conversas em grupo

SEUL – A Samsung lançou nesta segunda-feira, 29, uma ferramenta de mensagens instantâneas para aparelhos móveis, em sua mais recente tentativa de atrair consumidores para seus celulares e desafiar rivais como a Apple e a Research in Motion (RIM), fabricante do BlackBerry.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O novo serviço, chamado de ChatOn, estará disponível a partir de outubro e virá pré-instalado tanto em aparelhos com o sistema operacional próprio da empresa quanto em smartphones com o Android do Google, afirmou a companhia coreana.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/EMPEm147BPo" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

O ChatOn, similar ao BlackBerry Messenger da RIM e ao WhatsApp para iOS, funcionará em todas as principais plataformas de smartphones e permitirá que os usuários enviem mensagens de texto, imagens e notas escritas à mão, conversem em grupos e compartilhem vídeos.

Com esta iniciativa, a Samsung entra em um mercado de mensagens móveis já abarrotado, que as operadoras de telecomunicações temem que afetará os rendimentos dos lucrativos serviços de mensagens de texto.

A Apple planeja lançar o iMessage, que permitirá aos milhões de usuários de iPhone e iPad trocarem mensagens entre si pela internet de forma gratuita. A RIM quer aproveitar a popularidade de seu BlackBerry Messenger para lançar um novo serviço de música.

A Samsung prevê ampliar a oferta do ChatOn a todos os smartphones e tablets com Android. O serviço também estará disponível para download para os consumidores que usem os modelos rivais de Android, iPhone e BlackBerry.

/ Miyoung Kim (REUTERS)

—-

Leia mais:

• Radar tecnológico: Samsung também terá serviço de chat próprio