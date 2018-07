Ambos são plataformas amigáveis e já difundidas pelo mundo – por que, então, criar seu próprio sistema? Hoosoo Lee, vice-presidente da empresa, explicou: hoje os dois não estão disponíveis em todos os países. A Samsung quer levar o seu a todos. Além disso, a ideia da marca não é substitutir os sistemas que já foram bem absorvidos pelo mercado mas, sim, oferecer uma terceira opção.

Em coreano, “Bada” significa “oceano”

Para atrair o público, a marca coreana está apostando em games e conteúdo multimídia. Tanto é que durante o lançamento participaram marcas como Blockbuster, Eletronic Arts, Capcom e Gameloft – todas já firmaram parcerias para criar aplicativos para o novo sistema. A EA Mobile já avisou que pretende lançar “grandes títulos” no ano que vem. “O sistema integra facilmente hardware e software”, disse Luca Pagano, presidente da divisão móvel da Eletronic Arts.

Aqui no lançamento, em Londres, a ficou claro que a Samsung quer conquistar os desenvolvedores, sejam empresas ou desenvolvedores independentes. Afinal, os aplicativos adicionam valor ao smartphone – são eles que fazem o Android ou o iPhone serem legais e terem tantas possibilidades de uso. A marca coreana quer seguir o mesmo caminho.

“A Samsung está apresentando uma oportunidade poderosa para os desenvolvedores levarem suas aplicações a enorme número de aparelhos Samsung pelo mundo”, diz Hoosoo Lee. Em uma pesquisa divulgada no início de dezembro, a marca coreana constatou que 42% dos usuários de telefonia celular estão dispostos a pagar para baixar aplicativos.

Para incentivar o desenvolvimento de aplicações, a plataforma da Samsung é amigável com várias tecnologias – reconhecimento facial, localização por GPS, telas multitouch, sensores de movimento e vibração. Além disso, o Bada prevê integração com redes sociais, como Facebook e o Twitter. “Trabalhamos com a Samsung porque a marca compartilha a nossa mentalidade aberta”, disse Kevin Thau, chefe da área de mobilidade do Twitter, em uma rápida aparição durante o lançamento.

Para incentivar essa potencial legião de desenvolvedores, a marca coreana lançou um site de desenvolvedores e o Samsung bada Developer Challenge, desafio que dará um prêmio de US$ 2,7 milhões às melhores aplicações – a melhor, sozinha, leva US$ 300 mil. Assim como o Google, a marca também realizará os Developer Days. Os encontros acontecerão em San Francisco, Seul e Londres.

A repórter viajou a convite da Samsung