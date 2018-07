Os três primeiros lotes de notebooks serão importados pela Samsung – que reformulou sua unidade de produção em Campinas, mas só começa a montar seus portáteis por aqui em março do ano que vem. A importação da linha de montagem não deve causar grande impacto nos preços, que oscilam entre R$ 1.500 (netbook NC10) a R$ 3.600 (notebook X420). Ronaldo explica que “o que encarece no Brasil é a cadeia de impostos”, além da maior sofisticação exigida na fabricação dos notebooks.

Os netbooks da Samsung possuem HD de 160 Gb, 1 Gb de memória RAM, e processador Intem Atom N270 de 1.6 GHz, além de tela 10.1”. A principal diferença entre eles – além da tampa colorida do N310 – é que o NC10 vem com o Windows XP Home e bateria de 6 horas de duração, enquanto o N310 aguenta até 9 horas fora da tomada, e já conta com o Windows 7 Starter. Os três modelos de notebook da Samsung tem o Windows 7 Home Premium pré-instalado e HD de 320 GB.

Com preço sugerido de R$ 2.300, o R420 é o modelo inicial de notebooks da Samsung, pesando 2,3 Kg com 2 Gb de memória RAM, processador Pentium T4300 2.1 GHz, e e-SATA externo. Tanto o Q320 quanto o X420 possuem 4 Gb de memória RAM, mas o primeiro tem processador Dual Core T4200 2 GHz e 6 horas de bateria, enquanto o segundo sustenta até 9 horas ligado e tem processador Core 2 Duo SU7300 1.3 GHz.

O netbook com 3G integrado está nos planos da empresa para março de 2010, assim como notebooks com placas de vídeo mais poderosas, direcionadas ao público gamer. A data também deve receber o lançamento da linha de notebooks para uso profissional – a única das cinco famílias de notebooks Samsung que não chega ao Brasil nessa primeira etapa.

Ronaldo Miranda ainda falou sobre a expectativa de que os notebooks ultrapassem os desktops em volume de vendas no ano que vem. A Samsung, que é a principal fabricante de monitores e HDs do país (de acordo com dados fornecidos pela própria empresa), deve acompanhar esse movimento do mercado ao reposicionar seus produtos como complementos ao notebook, e não só peças de um computador inteiro.

Com poucas novidades em seus modelos recém-lançado, a Samsung começa a tentar uma fatia do crescente mercado brasileiro de notebooks. Os modelos mais recentes da empresa no mercado internacional, no entanto, só devem chegar aqui no começo do ano que vem, substituindo os atuais que atendem ao aumento da demanda na temporada de fim de ano.

Confira abaixo as especificações completas e preço sugerido fornecidos pela Samsung.

NETBOOKS

NC10

- Dimensões altura x largura x profundidade: 37 x 185 x 261 mm

- Peso: 1,61 Kg

- Tela: 10,1 polegadas WSVGA Super Bright (1024 x 600) anti-reflexo

- Webcam: SIM (1.3 megapixels)

- Processador Intel® ATOM™ Processor N270 (1.60Hz, 533MHz, 512KB)

- Disco Rígido: 160 GB

- Memória: 1GB DDR2 / 1GB x 1

- Sistema Operacional: Windows XP Home

- Retro iluminação: LED Back

- Bateria: 6 horas com 6 células

- Conexões: Wireless (802.11b/g/n), Bluetooth 2.0, três (3) entradas USB, uma (1) VGA e leitor de cartões 3 em 1 (SD, SDHC, MC)

- Preço sugerido: R$1.499,00

N310

- Dimensões altura x largura x profundidade: 29,8 x 184,5 x 262 mm

- Peso: 1,23 Kg

- Tela: 10,1 polegadas WSVGA Super Bright (1024 x 600) anti-reflexo

- Webcam: SIM (1.3 megapixels)

- Processador Intel® ATOM™ Processor N270 (1.60Hz, 533MHz, 512KB)

- Disco Rígido: 160 GB

- Memória: 1GB DDR2 / 1GB x 1

- Sistema Operacional: Windows 7 Starter

- Retro iluminação – LED Back

- Bateria: 9 horas com 6 células

- Conexões: Wireless (802.11b/g/n), Bluetooth 2.0, três (3) entradas USB, uma (1) VGA e leitor e leitor de cartões 3 em 1 (SD, SDHC, MMC)

- Preço sugerido: R$1.799,00

NOTEBOOKS

R420

- Dimensões altura x largura x profundidade: 37,65 x 338,9 x 234 mm

- Peso: 2,3 Kg

- Tela: 14 polegadas widescreen 16:9 HD (1366 x 768)

- Webcam: SIM

- Processador Intel® Pentium™ Processor T4300 (2.10GHz, 800MHz, 1MB)

- Disco Rígido: 320 GB

- Memória: 2GB DDR2 / 2GB x 2

- Sistema Operacional: Windows 7 Home Premium

- Retro iluminação: LED HD

- Bateria: 6 células – 6 horas

- Conexões: Wireless (802.11b/g/n), Bluetooth 2.1, três (3) entradas USB 2.0, uma (1) VGA, e-SATA Externo e leitor de cartões 3 em 1 (SD, SDHC, MMC)

- Preço sugerido: R$ 2.299,00

Q320

- Dimensões altura x largura x profundidade: 326 x 228.5 x 36.6 mm

- Peso: 2.2 Kg

- Tela: 13,4 polegadas widescreen 16:9 HD (1366 x 768)

- Webcam: SIM (1.3 megapixels)

- Processador Intel® Pentium™ Dual Core Processor T4200 (2.00 GHz, 800 MHz, 1 MB)

- Disco Rígido: 320GB GB

- Memória: 4GB DDR2 / 2GB x 2

- Sistema Operacional: Windows 7 Home Premium

- Retro iluminação: LED HD

- Bateria: 6 celulas – 6 horas

- Conexões: Wireless (802.11b/g/n), Bluetooth 2.1, três (3) entradas USB 2.0, uma (1) VGA, e leitor de cartões 3 em 1 (SD, SDHC, MMC)

- Preço sugerido: R$ 3.199,00

X420

- Dimensões altura x largura x profundidade: 338x 235x 23.2 mm

- Peso: 1.76 Kg

- Tela: 14 polegadas widescreen 16:9 HD (1366 x 768)

- Webcam: SIM (1.3 megapixels)

- Processador Intel® Core™ 2 Duo Processor SU7300 (1.30 GHz, 800 MHz, 3 MB)

- Disco Rígido: 320 GB

- Memória: 4GB DDR3 / 2GB x 2

- Sistema Operacional: Windows Home 7 Premium

- Retro iluminação: LED HD

- Bateria: 6 células – 9 horas de duração

- Conexões: Wireless (802.11b/g/n), Bluetooth 2.1, três (3) entradas USB 2.0, uma (1) VGA, uma (1) HDMI e leitor de cartões 3 em 1 (SD, SDHC, MMC)

- Preço sugerido: R$ 3.599,00