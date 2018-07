Anunciada na CES 2013, televisão chega ao mercado coreano nesta segunda por US$ 150 mil

SÃO PAULO – A Samsung começou a vender nesta segunda-feira, 30, uma TV com tela plana Ultra HD de 110 polegadas – a maior do mundo para o consumidor comum, com aproximadamente 2,6 metros por 1,8 metros, sendo mais larga do que uma cama tamanho king size.

O preço, de acordo com a Associated Press, é de US$ 150 mil, e o modelo será lançado por enquanto apenas na Coreia do Sul, na China, no Oriente Médio e em alguns mercados europeus.

O modelo, prometido pela empresa na CES 2013, realizada no último mês de janeiro, é um dos últimos lançamentos antes da nova geração de TVs Ultra HD, a ser anunciada na próxima CES, em janeiro de 2014 – a empresa coreana já divulgou que trará um novo aparelho com tela curva de 105 polegadas.

Em 2013, a venda de TVs Ultra HD alcançaram 1,3 milhões de unidades, e devem crescer até 23 milhões em 2017, de acordo com estudos da consultoria NPD DisplaySearch.

As TVs Ultra HD são conhecidas também como 4K por conter quatro vezes mais pixels que uma televisão com configuração HD simples.